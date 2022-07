Tarik Tissoudali plus que jamais sur le départ ? Un contrat en or l'attend au Qatar

La Gantoise va-t-elle perdre son attaquant marocain cet été ? Sous contrat jusqu'en 2023, Tissoudali pourrait rejoindre le Qatar où un énorme contrat l'attend.

Tarik Tissoudali a une offre gigantesque d'Al-Rayyan, selon Het Nieuwsblad. Le club qatari veut lui offrir un contrat de trois ans avec un salaire entre 2 et 3 millions d'euros nets par an, soit six fois plus que ce qu'il gagne à la Ghelamco Arena. C'est très tentant pour un joueur âgé de 29 ans qui est dans sa dernière année de contrat.

Tissoudali n'est pas contre une aventure au Moyen-Orient et espère que les clubs se rencontreront dans les prochaines semaines. Le cadre lui plaît étant donné qu'il part souvent en vacances au Qatar ou à Dubaï avec sa famille - et il y a bien sûr l'aspect financier. Avec son salaire actuel, Tissoudali ne fait pas partie des gros salaires des Buffalos, ce qui ne lui plaît pas. Les négociations pour un nouveau contrat ont pris fin il y a quelques semaines. "On m'a proposé une augmentation, mais je voulais une augmentation au niveau des meilleurs joueurs", a-t-il déclaré.

Ce contrat de trois ans permettrait à Tissoudali, dont la carrière professionnelle a démarré relativement tard, de tirer profit de sa progression de ces dernières années et d'assurer son avenir financier. Il a fait part de ses intentions sur Instagram mardi. "Ils ne comprendront pas jusqu'à ce que tu sois parti", peut-on lire.

Al-Rayyan n'est pas le seul candidat, le club saoudien d'Al-Shabab étudie également la situation de Tissoudali.