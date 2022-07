Bonne nouvelle à Anderlecht, avec un retour à l'entraînement

Anderlecht a dû se passer de Sergio Gomez lors du premier match de cette saison. Le flanc gauche souffrait d'une blessure à l'os pubien.

Gomez souffrait de douleurs à l'aine depuis un certain temps, et une intervention chirurgicale avait même été envisagée. Cela a pu être évité et maintenant il s'entraîne à nouveau à Neerpede. Le match de ce week-end au Cercle arrivera sans doute trop tôt, puisqu'il a manqué toute la préparation.

Dans le système de Felice Mazzù, Gomez semble s'intégrer encore mieux, car il peut aussi jouer en attaque. Bien qu'il ait de la concurrence Francis Amuzu. Il a montré contre Ostende qu'il peut aussi jouer sur tout le flanc.