Radja Nainggolan : "On sait que le président investit beaucoup pour obtenir d'excellents résultats"

Après un partage très décevant au match aller, les Anversois n'auront pas le droit à l'erreur ce soir, sur la pelouse de Drita.

Opération qualification obligatoire pour l'Antwerp, qui se déplace au Kosovo afin d'y affronter Drita en tour préliminaire de Conference League. Après un partage décevant à l'aller, les Anversois n'ont pas le droit à l'erreur. "Nous devons être plus intelligents qu'au match aller, et nous devrons rester plus calme. Une rencontre de football dure 90 minutes, voire 95 ou 120. Si on ne mène pas encore à l'heure de jeu, il ne faudra pas tenter des actions individuelles, car on s'exposera alors à une contre-attaque évitable. C'est pourquoi je n'étais pas inquiet la semaine dernière. Nous devons prendre notre temps pour l'emporter" peut-on lire dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Conscients de la pression qui les entoure, les joueurs de l'Antwerp tentent cependant de rester calmes. "On est évidemment conscients que le président investit beaucoup pour obtenir d'excellents résultats. Ce serait donc très décevant de se faire éliminer. Nous avons trop de qualités pour cela. Il est vrai que quand on regarde ces tours préliminaires, cette Conference League peut ne pas paraître très attirante. Mais si on regarde les parcours de Feyenoord, de Marseille ou de la Roma la saison dernière, cela devient tout de suite bien plus attractif. Mais si vous ne pouvez pas vous qualifier contre Drita, vous ne méritez pas d'affronter ce genres d'équipes" conclut l'ancien Diable Rouge.