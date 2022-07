Une légende du Milan AC séduite par De Ketelaere : "Sur les traces de Boban"

Le joyau du Club de Bruges est plus que jamais proche de l'AC Milan. En Italie, il est attendu de pied ferme pour enflammer les pelouses de Serie A.

S'approcherait-on du dénouement dans le dossier Charles De Ketelaere ? Si un accord n'a toujours pas été trouvé, la dernière offre de 32 millions d'euros + 3 millions de bonus de la part du board milanais devrait bientôt trouver réponse. CDK, de son côté, n'a pas été repris pour le match de dimanche dernier et ne se serait pas entraîné avec le groupe. Bref, cela va un peu dans tous les sens et on espère bientôt un dénouement dans ce feuilleton interminable.

Demetrio Albertini (50 ans), légende de l'AC Milan et du football italien, espère en tout cas que la piéce tombera du côté des Lombards. Interrogé par la Gazetta dello Sport, l'homme aux 415 matchs avec le Milan AC s'est montré très élogieux envers De Ketelaere et ne semble pas douter de ses chances de réussite chez le champion d'Italie en titre. "Il va élever le niveau de l'AC Milan et grandir sous Pioli", a-t-il déclaré.

"Non seulement il est talentueux, mais il sait se rendre disponible pour les besoins de l'équipe et peut jouer à différents postes. Je pense qu'il a le potentiel pour atteindre le niveau de De Bruyne ou de Kroos : différents types de joueurs, mais capables d'exceller dans les changements de position. C'est le football moderne. À mon époque, Boban était l'un des rares à lire le football de cette façon : il était incroyablement moderne et avait des qualités extraordinaires. Celles-ci lui ont permis de toujours jouer au plus haut niveau, que ce soit en tant que milieu de terrain, en tant qu'ailier ou en tant que milieu de terrain offensif. De Ketelaere est un joueur complètement différent de Boban, mais il est tout aussi polyvalent. De Ketelaere peut suivre ses traces."

"C'est avant tout un meneur de jeu. Un champion en puissance, parce que c'est un joueur moderne d'envergure internationale et qu'à 21 ans, il a déjà plus d'expérience en Ligue des champions que de nombreux joueurs actuels de l'AC Milan. De plus, il continuera de grandir sous la direction de l'entraîneur Stefano Pioli, qui a déjà amélioré tant de joueurs", a-t-il poursuit. On en connait un qui sera déçu si Bruges refuse à nouveau les avances des Rossoneri...