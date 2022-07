Dries Wouters veut se relancer à Malines : "J'ai toujours cru en moi"

Dries Wouters est de retour en Belgique, prêté au KV Malines par Schalke 04. À 25 ans, il compte rappeler ses qualités.

Le passage de Dries Wouters à Schalke 04 ne s'est pas passé comme prévu, après quinze années de bons et loyaux services à Genk. Le voilà désormais de retour en D1A, et il en est très content : "J'ai demandé un prêt et l'ai obtenu. La direction croyait en moi, mais pas l'entraîneur", déclare-t-il à Het Laatste Nieuws.

Wouters n'a disputé que 3 rencontres avec Schalke 04. "C'est dommage que je me sois blessé dès mon arrivée. Mais je me suis retrouvé dans un bon groupe, je me suis fait des amis. Ca a facilité les choses durant cette période difficile", assure le milieu de terrain. Wouters est cependant prêté avec option d'achat. "Je ne serais pas contre rester plus longtemps. Ma copine et moi nous sentons comme à la maison. Mais il est tôt dans la saison, nous verrons comment ça se passe".