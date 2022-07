Nicolas Castro contre le Standard ? "Je n'aurai pas peur de le faire monter au jeu"

Le Racing Genk affrontera le Standard à l'occasion de la deuxième journée de JPL.

Période délicate pour Wouter Vrancken dans son nouveau club. Alors que la saison vient de débuter, le Racing a encore besoin de renforts afin d'être à la hauteur de ses ambitions.

Après une défaite face au champion en titre, Genk s'apprête à croiser le Standard et Wouter Vrancken et ses hommes sont à la recherche d'une victoire.

Avec Nicolas Castro, Genk compte dans ses rangs un nouveau venu argentin qui attend de faire ses débuts : "Castro est quelqu'un qui aime recevoir beaucoup de feedback, c'est quelque chose que je respecte et salue", a évoqué le coach limbourgeois dans Het Nieuwsblad.

"Est-il prêt ou non, on ne le saura qu'après l'avoir lancé et vu jouer. C'est le choix du moment mais laissez-moi vous dire que je n'aurai pas peur de le faire monter au jeu. Le Standard est une équipe très différente de Bruges en termes d'attitude. L'équipe ressemble à celle de la saison dernière, mais elle joue avec beaucoup plus d'énergie et des idées. Nous devrons être au top pour les battre", ponctue Vrancken.