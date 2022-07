Edward Still a cette fois apprécié l'apport de son banc

Le message du coach de Charleroi est semble-t-il cette fois bien passé.

Il y a une semaine, malgré la belle victoire contre Eupen (3-1) et un but signé Gholizadeh dans les dernières secondes, Edward Still avait posé un bémol. Le coach des Zèbres avait en effet parlé de la montée au jeu de ses remplaçants.

Il avait précisé : "Quand on fait des changements, on attend un apport de qualité, de fraîcheur. Je n'ai pas vu cela ce soir". C'était donc un message envoyé à son banc, qui à peu de choses près était le même au Parc Duden qu'au Mambourg lors de la journée inaugurale.

Ce vendredi, quatre joueurs sont montés au jeu: Mbenza, Gholizadeh, Heymans et Benbouali. Et cette fois, Edward Still est satisfait : "Oui, ce soir, les remplaçants ont été intéressants. Ali a apporté du dynamisme, Isaac a posé des problèmes sur la gauche et le repositionnement de Joris à droite était intéressant. Cela a apporté un éclat en plus dans la partie".

Décisifs lors du premier match, éclatant lors du second, il ne reste plus au petit banc qu'à allier les deux. En tout cas, le message du coach est bien passé.