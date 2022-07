"L'Union n'a eu besoin que d'une occasion"

Le Sporting de Charleroi s'est incliné et Anass Zaroury pointe l'efficacité comme point de travail.

Après son but contre Eupen, son premier cette saison, mais aussi le premier de son équipe, Anass Zaroury était plus que déçu après le coup de sifflet final qui a scellé la défaite des Zèbres à l’Union (1-0).

"Je suis dégoûté. On s'est créé les occasions. L’Union, il lui a juste suffi une occasion et c’est au fond. Après une première période moyenne, on est remonté sur le terrain plus déterminé. Même après le 1-0, on sentait que c’était possible de revenir au score. "

Malheureusement pour les Zèbres, l'égalisation n'est jamais tombée. Ils devront donc reprendre leur marche en avant dans une semaine. Ce sera samedi soir, contre Ostende. Devant leurs supporters, les joueurs d'Edward Still devront prendre les trois points.