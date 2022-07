Marco Ilaimaharitra regrette: "On les a un peu trop respectés"

Le capitaine des Zèbres aurait aimé un peu plus de caractère de la part de son équipe.

Rentré aux vestiaires après avoir donné son maillot à un supporter, Marco Ilaimaharitra est revenu devant la presse pour parler de la première défaite de la saison pour le Sporting de Charleroi. Le milieu de terrain regrettait un peu le scénario.

"La première mi-temps était en faveur de l’Union. Le début de la deuxième était plutôt pour nous. Malheureusement, c’est dans ce temps fort qu’on encaisse", annonce le capitaine des Zèbres, forcément déçu.

Lui qui a été jauni pour une faute empêchant un contre unioniste tenait aussi à parler de l’engagement de son équipe : "En première période, on a peut-être été trop sympa. On les a un peu trop respectés, ce qui les a mis en confiance. Ils jouent à domicile, c’est normal qu’ils poussent au début de match. Mais c’était à nous de contrer ce temps fort. On ne l’a pas fait assez avant la pause. Il va falloir réagir plus tôt et pas seulement quand on est mené".

Il sait surtout ce qu’il a manqué à son équipe : "Il nous manque cette efficacité, c’est aussi simple que cela. Il faut continuer à travailler pour être plus efficace, car ce qu’on fait n’est pas mauvais. Tout n’est donc pas à jeter. Il faut continuer cette progression en ajoutant des buts."

Rendez-vous dans une semaine contre Ostende.