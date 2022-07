Dominik Thalhammer content d'avoir vu "le vrai Cercle" contre Anderlecht

Après une contre-performance à Westerlo, le Cercle de Bruges a rappelé à tout le monde la machine bien rodée qu'il était devenu sous Dominik Thalhammer.

La défaite à Westerlo a précipité les jugements à l'encontre du Cercle de Bruges. Ce serait oublier que les Groen & Zwart sont une équipe très difficile à manier et que Dominik Thalhammer en a fait une vraie machine à pressing, qui a posé de gros soucis au RSC Anderlecht. "Je suis très heureux de cette victoire. La semaine passée a été très difficile à gérer pour tout le monde, il y avait de la tension après cette défaite", reconnaît l'entraîneur du Cercle. "Même aujourd'hui durant le match, il y avait tant de paramètres à gérer depuis le banc. Nous sommes tous un peu fatigués".

Mais le Cercle a parfaitement réagi. "Nous sommes revenus avec de bonnes intentions et avons montré ce qu'était le vrai Cercle. C'est ce dont nous sommes capables si nous restons fidèles à nos principes", se réjouit Thalhammer. "Nous pouvons poser problème à n'importe quel adversaire si nous avons confiance en nos qualités. Le contrôle était total en première période".

Nous méritons de gagner ce match

La seconde période a été plus équilibrée, et ce alors qu'Anderlecht était à 10. "C'était important de conserver notre structure malgré la supériorité numérique, de ne pas nous dégarnir en allant trop de l'avant, car ils étaient dangereux en contre", pointe Dominik Thalhammer. "Nous l'avons bien fait. Bien sûr, la fatigue était là et la structure du jeu a disparu en fin de rencontre, mais nous méritons de gagner ce match. Je suis heureux".