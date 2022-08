Mark van Bommel évoque le départ de Benson : "Il voulait absolument franchir cette étape, donc on ne peut pas l'en empêcher"

Jeudi, l'Antwerp affrontera Lilleström en Conference League. Après seize journées de championnat, les Norvégiens occupent la deuxième au classement. "Une équipe difficile à battre, comme je le dis chaque semaine", a lancé Mark van Bommel lors de sa conférence de presse.

Avec seulement quatorze buts encaissés, Lilleström possède la meilleure défense de la première division norvégienne. Une touche de créativité sera plus que bienvenue à l'Antwerp ce jeudi qui devra se passer de Manuel Benson. L'ailier est à Burnley pour finaliser son transfert.

"Manuel Benson et Emanuel Emegha ne se rendront pas en Norvège. Oui, normalement, ils finalisent leur transfert aujourd'hui. Triste que Benson parte ? Ecoutez, il a bien joué et s'est senti à l'aise ici. Mais quand un joueur veut partir, on peut l'en empêcher à tout prix en tant que club. Nous ne l'avons pas fait dans ce cas. Benni a une histoire et vous devez en tenir compte. Il voulait vraiment franchir cette étape", a déclaré Mark Van Bommel en conférence de presse.

Avec Benson, Van Bommel perd un pion de base, mais le Néerlandais n'est pas vraiment inquiet. En coulisses, le Néerlandais travaille d'arrache-pied sur des renforts, qui ne s'arrêteront pas avec l'arrivée du Muja en provenance du club kosovar de Drita. "Nous y travaillons, comme nous le faisons toujours. Je m'attends à ce qu'il y ait encore des transferts entrants à venir. Marc (Overmars, ndlr) est occupé", a conclu le T1 néerlandais. Le nom d'Adnan Januzaj a été lié à l'Antwerp à plusieurs reprises ces derniers jours.