Thomas Tuchel blague sur l'ancien numéro de Lukaku à Chelsea : "Il est maudit"

A Chelsea, plus personne ne veut du numéro 9. Selon le coach allemand, Lukaku a été le dernier d'une longue lignée à subir la malédiction de ce numéro.

"Il est maudit, les gens me disent qu'il est maudit !", a blagué Thomas Tuchel à propos du numéro 9 à Chelsea en conférence de presse, questionné quant à la probable arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang.

"Ce n'est pas le cas que nous le laissons disponible pour des raisons tactiques, ou pour certains joueurs qui arrivent et le prennent naturellement".

"Il n'y avait pas une grande demande pour le numéro 9, alors que les joueurs veulent parfois changer de numéro. Mais, étonnamment, personne ne veut y toucher", s'étonne le coach allemand.

"Tous ceux qui sont plus anciens que moi dans le club me disent : 'Ah, vous savez, il avait le neuf et il n'a pas marqué et il avait le neuf et il n'a pas non plus marqué'. Donc maintenant personne ne veut toucher au numéro 9."

On se rappelle, avant Lukaku, des échecs Radamel Falcao, Fernando Torres, Gonzalo Higuain, Alvaro Morata,... A voir si Big Rom arrivera à conjurer le sort après son prêt à l'Inter...