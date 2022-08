SK Beveren: un retour vers le passé pour préparer l'avenir

Nous vous avons présenté les équipes de D1A, voici désormais les équipes de D1B. Ce jour, voici l'équipe de Beveren, qui nous offre un retour vers le passé.

Depuis plusieurs années, depuis la saison 2010-2011 pour être plus précis, on avait pris l'habitude de voir dans nos classements et dans nos championnats l'équipe de Waasland-Beveren. Mais depuis le 1er juillet, c'est terminé. Le SK Beveren est de retour avec son appellation historique. Les moins jeunes se souviennent des titres et des rencontres de coupe d'Europe. Pour retrouver ce glorieux passé, il faut d'abord... sortir de la D1B.

Pour sa deuxième saison dans l'antichambre de l'élite depuis la descente de Pro League, les Waaslandiens ont des ambitions. De Decker est arrivé sur le banc, renvoyant Jordi Condom à son poste de directeur sportif, et le club a fait le ménage dans son noyau. 16 arrivées et 12 départs, c'est beaucoup et celui qui a été champion de D1B avec l'Antwerp va avoir du travail pour créer une équipe.

L'ambition

On vient d'en parler : ce sera la montée, sinon rien. Le club a l'ambition de revenir en D1A et surtout de s'installer sur la longueur au plus haut niveau de notre football. La pression est donc sur les épaules du groupe, mais aussi de De Decker.

Le joueur

Une chose est certaine : pour gagner un titre ou prendre l'ascenseur via les barrages, il faut un attaquant qui trouve facilement le chemin des filets. Daniel Maderner est de cette trempe. Il a été le meilleur buteur lors de la saison précédente avec 13 réalisations, Beveren comptera sur lui pour faire mieux cette saison.