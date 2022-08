Deinze frappe un gros coup et attire un taulier de Beveren

Nouveau transfert à Deinze, sans doute l'une des phrases que l'on aura le plus écrit durant ce mercato estival. Cette fois, c'est l'expérimenté Jur Schryvers (25 ans) qui signe chez le 4e de la défunte saison de Challenger Pro League. Il s'est engagé pour deux saisons.

Formé au Beerschot puis au Club de Bruges, le milieu de terrain défensif signe en 2017 à Waasland-Beveren. Avec le club de Flandre orientale, il dispute 128 matchs, dont 89 en D1A.

Welcome, Jur! 🧡🖤



The 25 year old Belgian midfielder signs a contract with KMSK Deinze for 2 seasons. ✍️



More info via https://t.co/2kvFRrJIW3#Together818 pic.twitter.com/6l0jpQykWc