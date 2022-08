Mario Stroeykens, l'autre bonne rentrée : "Il a énormément progressé"

Cela devrait être sa saison : Mario Stroeykens est monté à la demi-heure et a bien soutenu le duo Refaelov-Silva. Il semble, à 17 ans, prêt à passer un cap.

Bien sûr, c'est le duo décisif Silva-Refaelov qui s'est attiré tous les honneurs en montant au jeu - eux et Amir Murillo, auteur d'un doublé. Mais Mario Stroeykens, à 17 ans, a également changé le visage du RSC Anderlecht. Felice Mazzù tient à le souligner : "Il nous a permis de bien mieux jouer dans les intervalles, son entrée est aussi importante". Le rôle de Stroeykens, à mi-chemin entre 10 et 9 "et demi", est encore difficile à définir et peut évoluer vu son âge. Une chose est sûre : il a mieux réussi son match que (surtout) Raman et même Esposito.

Le "grand frère" du vestiaire anderlechtois le confirme : "Super Mario" progresse. "C'est un top joueur, qui a énormément progressé ces derniers temps", affirme Adrien Trebel après la rencontre en zone mixte. "Il a beaucoup de qualités, c'est quelqu'un qui travaille à l'entraînement et est toujours à l'écoute. On voit qu'il joue libéré. Je crois que ce qu'il attend désormais, c'est son premier but", sourit le médian français. "Mais il ne doit pas faire de fixette sur ça et continuer ce qu'il fait, c'est très bien".