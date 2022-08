Un vent nouveau souffle à Zulte-Waregem : "L'inspiration vient de tout le club"

Alors que l'on prédisait une saison très difficile à Zulte-Waregem, l'Essevee a d'ores et déjà empoché quatre unités, tout en pratiquant un football plaisant.

Dans les colonnes d'Het Belang van Limburg, Jelle Vossen, 33 ans, confirme sentir du changement et un vent de fraîcheur à Zulte-Waregem. "J'avais déjà un bon pressentiment lors de la préparation. Avec tant de nouveaux visages, que ça soit dans les joueurs ou dans le staff, on peut vraiment dire qu'un vent nouveau souffle ici.

L'Essevee, qui a glané quatre points lors des trois premières rencontres et qui développe un jeu plaisant, surprend tout le monde. "Il y a un bon dynamisme dans l'équipe. Tout le monde se bat les uns pour les autres, nous osons développer notre football et nous faisons preuve de qualité. Cela prouve que nous sommes sur la bonne voie, même si le chemin est encore long. Les supporters emboîtent le pas, et c'est réellement bénéfique. L'inspiration est dans tout le club."

Selon Jelle Vossen, Mbaye Leye joue également un grand rôle dans ce renouveau du club. "J'aime beaucoup sa manière de travailler. Il apporte beaucoup de clarté, même si ce qu'il nous demande nécessite de nombreux efforts physiques. Nous avons connu une préparation très difficile sur le plan physique, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais ça paye, surtout quand on voit qu'on a pris le dessus physiquement dans les vingt dernières minutes face au Club de Bruges."