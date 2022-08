Danny Buijs : "Je constate des progrès"

Les troupes de Danny Buijs savent garder le zéro maintenant contre le Cercle (0-0). Le KV Mechelen souffre toujours de quelques maux dans le compartiment offensif.

"Vous voulez toujours gagner à l'avance. Parfois, vous arrivez à la conclusion après coup que vous devez vous contenter d'un point et que c'était le maximum que vous pouviez obtenir. C'est parce que nous n'avons pas créé assez de choses pour gagner ce match. Je pensais que nous pourrions être meilleurs sur le ballon. Ils jouent avec un fort pressing, mais nous aurions pu être plus rapides à certains moments et changer de côté", a déclaré Buijs après le match nul 0-0 au Cercle.

"Si nous avions été en mesure de le faire, il aurait été possible de remporter la victoire. Cela coûte beaucoup d'énergie. Vous avez vu à la fin que deux ou trois de leurs gars avaient des crampes. Si nous faisons un peu mieux, ces moments arriveront dix minutes avant l'heure. Alors les espaces deviennent plus grands et les garçons créatifs pourraient faire la différence."

Faire preuve de patience

Il s'agit donc aussi d'être patient. Le point positif est que le KaVé a gardé le zéro à nouveau. "Pour la deuxième semaine consécutive, nous n'avons pas donné grand-chose. Nous n'avons pas défendu parfaitement, mais je constate des progrès. C'est également agréable pour le gardien de but. Nous pouvons et devons progresser dans de nombreux domaines."

© photonews

"Yonas Malede n'a pas joué un match depuis quatre-cinq semaines et manque encore d'automatismes avec les autres garçons. Vous pouvez toujours voir que Nikola Storm a manqué une grande partie de la préparation. Alessio Da Cruz et Marian Shved reviennent de blessure. En termes de forme physique, nous n'en sommes pas encore là, mais il faut encore quelques semaines pour cela."

Malede doit encore progresser

Comment Buis évalue-t-il le match de Malede ? "En principe, nous devions commencer par Julien Ngoy. Maintenant que Yonas a dû commencer, il est logique qu'il ne soit pas encore au top niveau. Il a parfois obtenu des ballons, mais il doit encore courir plus intelligemment, mais je suis déjà heureux s'il peut s'en sortir aussi bien et faire des progrès."