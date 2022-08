Marc Degryse impressionné par Fabio Silva : "Il sera parti l'été prochain, alors profitons-en"

Fabio Silva connaît un début fantastique à Anderlecht. Avec cinq buts en six matchs et deux passes décisives. Il vaut mieux en profiter le plus longtemps possible selon Marc Degryse, car l'été prochain, il sera parti.

"Vous savez déjà qu'il sera parti l'été prochain. Alors profitons-en au maximum", prévient Marc Degryse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "De tous les attaquants qu'Anderlecht a engagés ces dernières saisons, Fábio Silva est le meilleur finisseur. Il peut marquer de différentes manières. De plus, il est plus actif que Zirkzee. Fábio Silva est une attraction sur nos terrains. Je pense même qu'à un certain moment, il sera tellement bon qu'il deviendra indispensable pour Anderlecht." Faire une offre pour Fabio Silva l'été prochain semble presque impossible. Wolverhampton l'a prêté sans option d'achat et a payé 40 millions d'euros pour l'attaquant au FC Porto il y a deux ans.