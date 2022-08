Les arbitres désignés pour la 5e journée de Pro League

Anderlecht et La Gantoise, concernés tous deux par un barrage européen ces deux prochaines semaines, ont vu leur match initialement programmé ce dimanche 21 août reporté au 1er septembre. C'est également le cas d'Antwerp - Union, reportée au 31 août suite aux confrontations européennes des Anversois.

Charleroi, qui se déplacera à Zulte, sera arbitré par Erik Lambrechts. Le Standard accueillera OHL ; ce match sera sifflé par Nathan Verboomen. Seraing devra prendre des points au Kehrweg face à Eupen sous l'oeil avisé d'Arthur Denil.

