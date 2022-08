Dimitri Condé à propos du retour d'Ally Samatta : "Peu habituel de notre part"

L'international tanzanien est de retour à Genk. Il est prêté avec option d'achat par Fenerbahçe.

Dimitri de Condé doit admettre que le Racing Genk n'a pas l'habitude de s'impliquer dans de tels transferts. "Un tel prêt est un peu habituel de notre part", a déclaré le directeur sportif limbourgeois au Het Belang van Limburg. "Pourtant, dans ce cas, ça fait du bien. Parce qu'Ally est fou de Genk. Nous sommes toujours restés en contact, après qu'il soit parti d'ici. L'année dernière, un retour était déjà prévu, mais il venait de donner sa parole à l'Antwerp. Ally est un leader dans le vestiaire, quelqu'un qui veut toujours tout donner."

De Condé dit qu'il a une ligne de front unique. "C'est ainsi que nous nous sommes rapidement tournés vers lui lorsque le staff a indiqué que nous avions besoin d'un autre attaquant mobile. Outre Onuachu et Nemeth, deux attaquants qui ont déjà prouvé qu'ils méritaient une confiance totale. Nos trois attaquants ont leurs qualités spécifiques et se rendront mutuellement plus forts."

Le Racing Genk, qui paie une partie du salaire de Samatta, dispose d'une option d'achat non obligatoire à un montant fixe à la fin de la saison, a ajouté De Condé.