Hannes Delcroix, le but libérateur : "Je ne marque qu'en Conference League"

Hannes Delcroix, buteur du soir, a libéré les Mauves et les laisse dans une bien belle position avant le retour.

Hannes Delcroix ne marque pas souvent. Malgré d'évidentes qualités au niveau du jeu de tête et du timing, le produit de Neerpede les utilise plus souvent pour le jeu défensif qu'offensif, et n'inscrivait ce jeudi que son second but pour le RSC Anderlecht. Son premier but était déjà en préliminaires européens : face à Laçi l'été dernier. "Il faut croire que je ne marque qu'en Conference League", plaisante Delcroix après la victoire aux Young Boys de Berne.

"J'aimerais marquer en championnat, désormais. En U16, je marquais souvent", rappelle-t-il. "Là, tout part d'un bon centre, Fabio la reprend bien...ça me revient sur le pied. Je suis gaucher mais elle est arrivée sur mon pied droit donc je ne me suis pas posé de questions". Un but qui n'est que le second encaissé par les Young Boys cette saison. "On savait qu'ils encaissaient peu et qu'il faudrait aller les chercher, se créer les occasions par nous-mêmes. Le coach nous avait recommandés d'être agressifs au duel".