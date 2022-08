Officiel : Joachim Van Damme est prêté au SK Beveren

Le milieu de terrain n'a jamais convaincu au Standard de Liège.

Personne n'a compris son transfert : après quelques mois passés au Standard de Liège, Joachim Van Damme quitte Sclessin et rejoint le SK Beveren, en prêt.

Le milieu de terrain de 31 ans retourne donc dans le club qui l'a formé entre 1997 et 2012. L'ancien joueur du KV Mechelen n'a disputé que quatre petites rencontres avec la vareuse du Standard, et on ne peut pas dire qu'elles resteront dans les annales. Le médian belge est prêté sans option d'achat au club waeslandien.