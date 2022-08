L'Australie conseillée par une légende du football néerlandais en vue du Mondial 2022

Drôle de nouvelle en provenance d'Australie : le sélectionneur Graham Arnold va être soutenu par un certain...Guus Hiddink lors d'un match de préparation avant le Mondial 2022.

Guus Hiddink est une légende du football mondial mais, à 75 ans, sa carrière est derrière lui. Le Néerlandais conserve cependant une aura certaine en Australie, lui qui avait dirigé les Socceroos n 2005-2006 et atteint les 8es de finale du Mondial allemand à l'époque. Sa plus récente expérience en tant que coach principal était à la tête de Curaçao (2021).

Et en amont du Mondial 2022, Hiddink va retrouver l'Australie. La fédération australienne a annoncé que le jeune retraité allait soutenir Graham Arnold lors d'un match de préparation face à la Nouvelle-Zélande, le 22 septembre prochain à Brisbane. Un rôle de conseiller sous forme de "one-shot", et pas de collaboration à long ou même moyen terme, donc. Guus Hiddink va donc amener toute son expérience aux jeunes joueurs australiens, et aider Arnold qui était son adjoint en 2006.