Anderlecht a encore un concurrent sérieux dans le dossier Zirkzee

Les négociations sont en cours et Anderlecht est en bonne voie, mais il reste de la concurrence pour Joshua Zirkzee. Mais le Néerlandais a déjà indiqué qu'il aimerait aller à Anderlecht.

Si Anderlecht est proche de faire revenir Joshua Zirkzee, un autre concurrent dans le dossier vient de pointer le bout de son nez : les Allemands de Stuttgart sont les seuls concurrents restants.

Ils verront bientôt partir leur attaquant Sasa Kalajdzic pour Wolverhampton et cherchent un remplaçant. Ils sont donc aussi allés voir le Bayern Munich pour s'attacher les services de Zirkzee et ils sont beaucoup plus riches qu'Anderlecht.

Mais les Mauves ont l'avantage de connaître Zirkzee et qu'il se sent bien à Bruxelles. Selon les médias allemands, il semble que le Bayern veuille trouver une solution très rapidement. Le week-end dernier, Zirkzee était dans la sélection pour le dernier match, mais il est resté sur le banc.