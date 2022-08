Officiel : l'Union Saint-Gilloise reste à Louvain pour l'Europa League !

L'ambiance folle qui régnait à Den Dreef pour la réception des Glasgow Rangers a visiblement convaincu la direction unioniste.

Deux options étaient dans la balance pour les matchs de l'Union Saint-Gilloise à domicile en Europe cette saison : évoluer au Stade Roi Baudouin, comme lors des rénovations du Parc Duden il y a quelques années, ou à Den Dreef. C'est dans ce dernier qu'avait eu lieu le match de préliminaires entre l'USG et les Glasgow Rangers, et l'ambiance dans ce petit stade aux dimensions plus adaptées à l'affluence unioniste était impressionnante.

Suite à ce succès, l'Union a accéléré les discussions avec OHL, qui évolue à Den Dreef, et trouvé une solution. Le club officialise donc ce lundi que les rencontres à domicile d'Europa League se disputeront toutes à Louvain et pas au Heysel. "Nous avons reçu beaucoup de réactions positives de la part de nos fans après la soirée palpitante et la victoire contre Rangers FC à Louvain", a déclaré le CEO Philippe Bormans. "Nous sommes donc heureux de cet accord avec l’OH Leuven pour la location de leur stade. Je tiens à remercier l’OHL pour sa volonté de coopérer afin de trouver une solution".