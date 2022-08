Le Sporting d'Anderlecht se fait très peur face aux Young Boys mais se qualifie aux tirs au but !

Quel suspens au Lotto Park, où il aura fallu aller jusqu'aux tirs au but pour départager le Sporting d'Anderlecht et les Young Boys. Heureusement pour le football belge, les Mauves n'auront pas tremblé.

Si la règle du but à l'extérieur ne s'applique plus, avoir été l'emporter 0-1 à Berne dans des circonstances compliquées (absences de Trebel et Refaelov, arbitrage parfois frustrant, terrain synthétique) était un fantastique résultat pour le RSC Anderlecht. Restait à tenir bon : les Young Boys ne sont pas un oiseau pour le chat et rien n'était écrit avant leur réception, Felice Mazzù le soulignait volontiers.

Si Trebel n'est toujours pas là (et ne reviendra pas avant de longs mois), Lior Refaelov est cette fois titularisé. Son expérience, dans une équipe qui compte 6 jeunes de Neerpede dont un duo Kana-Arnstad au milieu, fait du bien, comme sa capacité à garder le ballon. Mais l'Israélien descend trop, laissant Fabio Silva bien esseulé en pointe. Résultat : Anderlecht ne parvient pas à amener le danger. Amuzu galope, Verschaeren frappe au-dessus (16e), Arnstad multiplie les solos mais manque d'impact et se fait arrêter à plusieurs reprises.

Conséquence : à force de multiplier les actions stériles, Anderlecht perd des ballons dangereux et laisse les flancs des Young Boys se promener. Ulisses Garcia donne quelques sueurs à Amir Murillo, mais le duo Debast-Hoedt tient bon. Jusqu'à un débordement d'un certain...Meschack Elia, qui se balade, rentre dans le rectangle et trouve un angle de frappe étonnant, laissé bien trop tranquille par Delcroix. Van Crombrugge n'est pas blanc non plus et se laisse surprendre (26e,0-1). Etonnamment, le Congolais, qui avait posé un lapin au RSCA, n'est pas hué à l'annonce du nom du buteur.

Anderlecht en souffrance

Anderlecht s'ébroue, obtient un bon coup-franc qui trouve Fabio Silva dont la frappe passe de peu à côté (29e). Mais les Mauves sont très gênés par l'impact suisse, que ne sanctionne absolument pas Mr Boiko. Cela sort Refaelov de son match, offre un corner aux Young Boys ; Nsame frôle le break de la tête (36e). Il faudra plus de calme dans la baraque en seconde période. Ce sera sans Arnstad, remplacé par Esposito.

La dynamique paraît changer en début de rencontre, Anderlecht tente d'accélérer, Fabio Silva force un retour défensif en urgence après un petit solo de Francis Amuzu (52e). C'est ensuite Von Ballmoos qui s'interposera devant le Portugais, bien trouvé par Refaelov (61e). L'Israélien s'éteindra progressivement, jusqu'à mal donner ses phases arrêtées ; sa dernière action dangereuse sera, sur un contre et une sortie de Von Ballmoos, de tenter un audacieux lob. Dans la foulée, Mohamed Ali Camara aurait dû prendre sa seconde jaune mais Mr Boiko n'est vraiment pas dans un grand jour.

Esposito est-il maudit ?

L'arbitrage, cependant, ne saurait être une excuse à un manque d'envie incompréhensible côté Anderlecht. Les Suisses, bien portés par des supporters en feu, mettent une intensité à laquelle ne répondent pas les joueurs du Sporting. Amuzu, sur son flanc gauche, est souvent dépassé par le duo Elia-Rüegg. La plus grosse alerte vient de son côté : Nsame est trouvé par un centre à ras-de-terre, force Van Crombrugge à un vrai miracle...mais était hors-jeu quoi qu'il en soit (88e).

Sur le contre, tout le stade croit à la délivrance, pour le Sporting comme pour Sebastiano Esposito à la recherche de son premier but. L'Italien est bien trouvé en profondeur, trompe superbement Von Ballmoos...mais était hors-jeu (89e). La poisse poursuit le transfuge de l'Inter Milan, car ce sera sa dernière occasion dans le temps règlementaire.

Raman proche de la délivrance

Sans grande surprise, ce ne sera pas une démonstration de football durant la demi-heure supplémentaire. Esposito, cependant, fait se lever le stade d'un contrôle orienté avant de lancer Raman...battu à la course par son défenseur. Rebelote quelques minutes plus tard : l'entrée de Benito manque de percussion. Il en agace même le public par ses passes manquées...mais passera tout près de se rattraper : lancé par Stroeykens en seconde période des prolongations, il touche le poteau (111e). Le suspens durera jusqu'au bout : un coup-franc axial très dangereux force Van Crombrugge à un dernier arrêt miracle. Il faudra aller aux tirs au but.

Wesley Hoedt mènera le bal d'une frappe millimétrée (1-0), à laquelle répond Rieder dans la même lucarne (1-1). Pour l'un des moments les plus stressants de sa jeune carrière, le jeune Mario Stroeykens se heurte ensuite à David Von Ballmoos (1-1)...mais est sauvé par Van Crombrugge qui arrête le prochain envoi (1-1). Noah Sadiki ne tremble pas (2-1), et Kastriot Imeri se heurte ensuite au poteau gauche (2-1). Sebastiano Esposito enchaîne (3-1) et force Lustenberger à transformer : le défenseur l'envoie loin au-dessus. Dans une ambiance de folie, le RSC Anderlecht se qualifie pour les poules de Conference League...mais ce n'aura pas été de tout repos !