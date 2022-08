🎥 Challenger Pro League : Anouar Ait El Hadj et Joachim Van Damme buteurs, RSCA Futures reste invaincu

Beveren se déplaçait dans la capitale à l'occasion de la troisième journée de Challenger Pro League.

Les RSCA Futures accueillaient Beveren au Stade Roi Baudouin.

Dans un onze composé Colassin, Stassin ou encore Ait El Hadj, le Sporting prenait l'avance grâce à ce dernier (18e) qui ponctuait un bel effort d'une frappe déviée par un défenseur campinois.

Ce but lançait la partie mais l'avance était de courte durée et l'Autrichien Daniel Maderner mettait les compteurs à égalité trois minutes plus tard.

Après le repos, Beveren manquait plusieurs occasions de faire le break avant que Joachim Van Damme (70e) n'offre finalement l'avance aux visiteurs, de la tête suite à un corner.

Mais les jeunes Mauves ne lâchaient rien et Bouchouari égalisait dans les tous derniers instants, arrachant ainsi un point. Le Sporting reste invaincu en ce début de saison, avant de se déplacer au RWDM.