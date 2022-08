L'Antwerp retourne La Gantoise, le VAR est l'homme du match

On a eu droit à une belle rencontre pour débuter ce dimanche, surtout en première période.

Ce sont deux déçus européens qui se retrouvaient ce dimanche en début d'après midi. Tant La Gantoise que l'Antwerp voulaient se faire pardonner de la défaite européenne de jeudi. Et la première période aura été au niveau... surtout le VAR.

Cela commence par un penalty sifflé pour La Gantoise pour une main d'Almeida. Le VAR corrige la décision de l'arbitre, Mr Laforge (ce ne sera pas la première fois). La main du défenseur touche bien le ballon, mais c'est vraiment à l'entrée du rectangle. Cela n'a pas réellement d'effet pour les Buffalos puisque Kums ouvre le score sur le coup franc qui suit (10', 1-0).

Les anversois réagissent, sur une action assez confuse et avec 5 duels de la tête consécutifs dans le rectangle. Au final, c'est Janssens qui se jette et propulse le ballon dans les filets (15', 1-1). LE VAR va alors une nouvelle fois faire son apparition. Une semelle de Vadis sur Yussuf échappe un peu à tout le monde, mais pas au VAR puisque cette semelle se fait dans le rectangle. Le penalty est sifflé, Frey place son équipe aux commandes.

Cette première période n'est pas encore terminée. Frey se blesse, dans la foulée Cuypers s'écrouel dans le rectangle et Mr Laforge siffle penalty. Il ne faut qu'un ralenti pour voir qu'il se trompe, le VAR le corrige, Hein Vanhaezebrouck est furieux.

Après la pause... rideau sur le football. Nous avons droit à un gain de temps incroyable de la part des Anversois, à une ambiance électrique puisque les Buffalos rouspètent sur chaque intervention arbitrale, Hein Vanhaezebrouck est averti et tout le monde est bien énervé. Mais au final, l'Antwerp s'impose et se replace en tête du championnat. Pour la suite, il faudra surveiller les réactions de Vanhaezebrouck et certainement un communiqué de la part du club gantois. Pourtant, toutes les décisions du VAR étaient très bonnes.