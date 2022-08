Un désormais ancien joueur du PSG fait ses adieux

Il retour en Espagne.

Poussé vers la sortie, Ander Herrera (32 ans, 28 matchs et 4 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) a quitté le Paris Saint-Germain pour l'Athletic Bilbao sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le milieu de terrain espagnol a fait ses adieux au club de la capitale après trois saisons globalement moyennes.

"Il est venu pour moi l'heure de dire au revoir. Au revoir à trois années magnifiques pleins de bons moments. Je serai éternellement heureux et reconnaissant d'avoir pu représenter le plus grand club de France, d'avoir pu disputer trois saisons pleines de titres, jouer avec certains des plus grands joueurs du monde, ainsi que toute l'affection reçue depuis le premier jour où je suis arrivé à Paris. Je n'oublierai jamais ce club, les gens qui y travaillent et surtout combien c'est merveilleux de jouer au Parc des Princes. J'ai toujours souhaité mettre en avant les intérêts du club par rapport aux intérêts individuels. Je m'en vais après avoir tout donné durant ces trois années de succès et d'avoir revêtu ce maillot pendant presque 100 matchs", a d'abord expliqué le Basque sur les réseaux sociaux.

"On a été très proches de ramener la fameuse Champions League dans la vitrine du club et je n'ai aucun doute que bientôt vous l'aurez ! Et je ne peux dire au revoir sans parler de la ville de Paris. Je pars totalement amoureux de cette ville, de chacun de ses coins, de son élégance, et bien entendu de ses gens. Merci à vous tous d'avoir fait de chaque moment, quelque chose d'inoubliable. Merci Paris !", a rajouté Herrera.