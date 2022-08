Jonas De Roeck est clair : "Nous avons joué notre pire match de la saison"

Westerlo a perdu à domicile pour la première fois de la saison contre Eupen (0-1) lors de la sixième journée de JPL.

Jonas De Roeck a été honnête dans son analyse d'après-match. "Nous avons joué notre plus mauvais match de la saison aujourd'hui. Nous avons pris trop peu d'initiatives et notre circulation de balle était trop lente", a déclaré le T1 de Westerlo après le match. "Nous avons un bilan de 6 points sur 18, mais nous aurions pu mériter plus de points. A la fin de la saison, nous retrouverons l'équilibre", a-t-il conclu.

Même son de cloche du côté de Rubin Seigers. "La soirée s'est avérée décevante pour nous. Nous perdons pour la deuxième semaine consécutive, mais notre football n'était pas assez bon aujourd'hui non plus."