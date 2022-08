Mauvaise nouvelle pour l'Antwerp et Michael Frey

Dimanche, il a marqué contre La Gantoise, mais a dû être remplacé. On en sait désormais un peu plus concernant la blessure de Michael Frey.

Des examens complémentaires sont encore nécessaires, mais il semble que Michael Frey ait subi une déchirure au mollet. L'attaquant suisse, qui a déjà marqué quatre fois en cinq matchs de Jupiler Pro League, ne sera pas disponible pendant plusieurs semaines.

Mais on ne sait jamais avec Frey. L'année dernière, il a souffert d'une fracture du genou. Une absence de plusieurs mois semblait se profiler, mais à peine deux semaines plus tard, l'attaquant était de retour sur le terrain. Et ce, après avoir travaillé très dur avec le personnel médical pour retrouver la forme. Qui sait, il pourrait être capable de le faire à nouveau. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme "The Tank".