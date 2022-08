Un sans faute pour le VAR selon De Bleeckere

Le week-end dernier, de nombreuses interventions VAR ont eu lieu dans la Jupiler Pro League. Selon le département des arbitres, tous ces éléments ont été correctement évalués par la VAR.

Mardi, le département des arbitres a clarifié chaque phase qui a fait couler beaucoup d'encre. En tout état de cause, il a estimé que six phases de Pro League ont été jugées correctement. Les trois phases du match de La Gantoise ont été clarifiées par Frank de Bleeckere et validées par ce dernier.

En outre, deux phases à Bruxelles ont également été bien évaluées, selon le DR. Le joueur d'Anderlecht Mario Stroeykens (nr. 29) est en position de hors-jeu lorsque le ballon lui parvient. Il participe à l'action et touche le ballon dans cette situation. Par conséquent, il est considéré comme "actif" et sa position de hors-jeu devient punissable. Une intervention correcte du VAR et une décision finale".

En outre, le penalty non-sifflé pour le Standard a également été bien évalué, selon le département des arbitres. "Lors d'une attaque du Standard, il y a un duel entre le joueur du Standard Renaud Emond (n° 9) et le joueur du KV Kortrijk Habib Keita (n° 12) dans la surface de réparation. Les deux s'engagent dans un duel pour jouer la balle. Le joueur de Courtrai touche le ballon en premier, tandis que l'attaquant du Standard tombe".