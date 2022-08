Felice Mazzù sur l'arrivée de Diawara : "Un profil qui manque dans le noyau"

Le coach d'Anderlecht a évoqué le mercato et la prochaine arrivée, celle d'Amadou Diawara (AS Rome).

En marge de la rencontre de ce jeudi face à La Gantoise, Felice Mazzù a d'abord donné des nouvelles sur le noyau disponible. Tout le monde sera fit, sauf Majeed Ashimeru. "Il s'entraîne avec nous, mais toujours avec un bandage. Il est tout proche d'être prêt", a expliqué le coach d'Anderlecht en conférence de presse.

Cela sera encore un peu trop court pour Moussa N'Diaye, arrivé récemment. "Il s'est entraîné pour la première fois avec nous collectivement. Je ne veux pas précipiter les choses. On verra bien, mais je ne pense pas que cela sera opportun de le reprendre." Quelle position pour l'ancien jeune du Barça ? "L'idée est d'avoir une solution supplémentaire dans le trois (arrière). Mais il est possible que je passe à une défense à 4 et c'est une option pour le poste de latéral gauche."

Le coach a également évoqué le mercato actuel, avec Olsson ou Raman concernés. "Je serais content le 6 septembre (la fin du mercato en Belgique, ndlr). On travaillera avec de la certitude dans le groupe. (Si Raman veut partir ?) C'est un garçon que j'apprécie beaucoup et il a un profil différent des autres. En ce qui me concerne, il est là dans le groupe et il a une attitude positive. Je parle beaucoup avec lui. Sportivement, il sait que je suis avec lui. (Si Raman devait partir ?) Il n'en est pas question pour l'instant."

Sur l'arrivée imminente d'Amadou Diawara

"Il y a ce transfert qui n'est pas encore officiel. C'est déjà une bonne chose car on a besoin d'un peu de muscle. C'est dans cet ordre d'idées que tout s'officialisera dans quelques heures", a déclaré Mazzù.

"Pour rappel, j'ai fait un bref passage par Genk'', a-t-il continué avec un sourire en coin. "On a eu la chance de jouer contre Naples en Ligue des Champions. Même s'il était pas sur le terrain, on avait eu l'occasion de l'analyser avant. On l'a analysé à nouveau avec mon staff actuel. Je pense que c'est un profil qui nous manque au niveau de l'intensité, du muscle. Donc c'est bien. (Sur son manque de rythme) A court terme, c'est à moi de gérer la situation. Mais à long terme, je pense qu'il est bien physiquement et qu'il n'est pas loin d'être prêt."

Cette arrivée pourrait-elle coincider avec le départ d'Olsson ? "C'est une possibilité, effectivement."

Sur la situation d'Esposito

Le jeune italien prêté par l'Inter Milan est en difficulté depuis le début de la saison. Pour Mazzù, il ne lui manque pas grand-chose pour se lancer. "Il a une très bonne attitude, il donne tout à l'entraînement. Il se bat, il travaille. Ce n'est qu'une question de temps et de moments. Je pense qu'il a besoin d'un petit déclic. Par rapport à tout ce qu'il produit à l'entraînement, son envie et son attitude, je suis sûr qu'il sera prêt très très vite."