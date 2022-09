Les clubs professionnels veulent toujours l'élargissement du banc

La saison dernière, Vincent Kompany a répété à de multiples reprises que l'élargissement du banc serait une bonne chose pour les jeunes joueurs. Si de nombreux autres acteurs de D1A sont d'accord avec lui, la Pro League n'a pas encore bougé.

Rappelez-vous. Durant la saison dernière, Vincent Kompany a martelé en conférence de presse que l'élargissement du banc en Jupiler Pro League serait une bonne chose pour permettre aux jeunes de ne pas regarder les rencontres depuis les tribunes, et d'avoir plus de chances de glaner du temps de jeu.

Le week-end dernier, Mark Van Bommel et Hein Vanhaezebrouck l'ont également souligné : sept remplaçant ne suffisent pas. Si de nombreuses ligues majeures autorisent désormais neuf, dix remplaçants, voire davantage, ce n'est pas encore le cas dans notre pays. "Cela favorise le flux de jeunes joueurs. Mario Stroeykens et Noah Sadiki ont inscrit un penalty lors de la séance de tirs au but face aux Young Boys, alors que l'année dernière, ils regardaient les matches depuis les tribunes. Pas parce que Vincent ne voulait pas les reprendre, mais parce qu'il n'y avait pas place dans la sélection" argumente Peter Verbeke à Het Laatste Nieuws."

"Le constat est aussi faisable pour Zeno Debast, qui n'était même pas dans la sélection alors qu'il était déjà très proche d'une place de titulaire. Allez expliquer cela à un jeune joueur. Si l'on se considère comme un pays formateur, il faut changer le règlement, au plus vite" conclut le CEO du Sporting d'Anderlecht.