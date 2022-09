Le président du Club Bart Verhaeghe réagit à la prolongation de Hans Vanaken : "Le respect est la clé ici"

Hier après-midi, Hans Vanaken a signé un nouveau contrat avec le Club de Bruges jusqu'en 2027.

Hans Vanaken ne rejoindra pas West Ham United cet été puisqu'il a signé un nouveau contrat au Jan Breydel.

"Le respect est la clé ici. Hans est une icône au Club de Bruges", a déclaré le président Bart Verhaeghe à Het Nieuwsblad. "Ce respect s'est traduit par un nouveau contrat. Je suis très reconnaissant à Hans d'avoir fait ce pas, et je remercie également son entourage et sa compagne Lauren."

Selon Verhaeghe, le tifo et les supporters des Blauw en Zwart ont contribué à ce que le meneur de jeu des Gazelles reste en Venise du nord. "Les supporters ont exprimé leur respect et leur amour et je suis ravi que Hans ait décidé de rester."