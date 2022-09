Michy Batshuayi tout proche de quitter Chelsea pour un autre club anglais !

Enchaînant les prêts à Chelsea, Michy Batshuayi (28 ans) pourrait bien, finalement, quitter les Blues. Déjà cité au Fenerbahce, l'ancien attaquant du Standard serait bien plus proche d'un autre club, situé bien moins loin.

En effet, selon Fabrizio Romano, Michy ne devrait pas retourner cette saison en Turquie. Sa destination ? Le club qui enflamme encore et toujours le mercato anglais : Nottingham Forest. Le célèbre journaliste italien annonce que le deal est "presque conclu". Le mercato outre-Manche se terminant à 23h, on espère que cela débouchera sur un départ, que ce soit en prêt ou en transfert sec...

Exclusive: Nottingham Forest are set to sign Michy Batshuayi! Deal almost done with Chelsea. 🚨🚨🌳 #NFFC #CFC #DeadlineDay pic.twitter.com/6kqxAUjfKR