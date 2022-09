Officiel : Un joueur de Malines rejoint le Shakhtar Donetsk

Marian Shved quitte le KV Malines et rejoint le Shakhtar Donetsk où il a paraphé un contrat de cinq saisons avec le club phare ukrainien. L'ailier âgé de 25 ans a refusé de jouer pour Malines ces dernières semaines pour forcer un transfert.

L'Ukrainien est arrivé à Malines durant l'été 2020. Le KaVé avait obtenu son prêt en provenance du Celtic pour une saison, avant de le transférer définitivement. Il a disputé 62 rencontres avec Malines, a marqué huit buts et distillé six passes décisives.

Six mois après l'invasion russe de l'Ukraine, tous les matchs se jouent à huis clos pour des raisons de sécurité. Le Shakhtar a quatre points après deux journées de championnat.

⚒ Marian Shved joins Shakhtar! Welcome to the team! 🧡



Midfielder signed a 5-year contract.



Find out more: https://t.co/KsKUBaYlF4.