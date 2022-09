Officiel : Une recrue défensive en provenance de Dortmund pour Manchester City

Manchester City vient probablement d'enregistrer la dernière recrue de son mercato estival en la personne de Manuel Akanji. Désireux de recruter un dernier pion défensif, Pep Guardiola a trouvé son bonheur en la personne du défenseur central suisse du Borussia Dortmund.

Les Skyblues déboursent 18M € et offriront 5.5M € par an à celui qui a disputé 119 rencontres de Bundesliga et qui compte 41 sélections avec les helvètes, selon les détails fournis par le journaliste italien Nicolo Schira.

Il s'agit de la cinquième recrue estivale de Manchester City, après Erling Haaland, Kalvin Philips, Sergio Gomez et Stefan Ortega, arrivé librement. Il faut évidemment prendre en compte l'arrivée de Julian Alvarez, qui a signé son contrat au mois de janvier dernier, mais qui était prêté à River Plate durant la seconde partie du précédent exercice.

We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️



