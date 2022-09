Carl Hoefkens : "Vous ne pouvez qu'être satisfait de notre mercato"

Le coach du Club de Bruges a vu son noyau accueillir bien du sang neuf en ce mercato.

Ce jeudi en conférence de presse, il était surtout question de discuter mercato et transferts avec le coach du Club de Bruges Carl Hoefkens. Le Club a dépensé dernièrement 26 millions d'euros sur Yaremchuk et Onyedika. "Nous avons toujours dit que nous voulions nous montrer en Europe, alors nous devons également nous assurer que nous avons un noyau pour cela", a-t-il déclaré dans des propos repris par le Nieuwsblad. "Nous sommes maintenant en compétition avec d'autres clubs d'un ordre différent par rapport à avant. Cela rend le mercato un peu plus difficile. Mais si vous regardez quels joueurs arriveront ici, vous ne pouvez qu'être satisfait."

A également été évoquée la prolongation d'Hans Vanaken. Le capitaine du Club a finalement décidé de rester au bercail malgré l'intérêt marqué de West Ham. Il a prolongé jusqu'en 2027. "J'ai toujours communiqué clairement avec Hans. Notre façon de travailler ensemble se passe très bien. Je suis content qu'il reste. Il était extrêmement important pour notre équipe et le restera sans aucun doute."

"Je suis absolument satisfait du noyau avec lequel je travaille. Tout le club a bien travaillé", a poursuivi Hoefkens. "Quelqu'un comme Yaremchuk vaut-il la peine d'attendre ? Je pense que oui. Nous allons l'intégrer dans l'équipe dès que possible, et voir ce qu'il peut faire pour nous. Et ce que notre équipe peut faire pour lui bien sûr."