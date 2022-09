Le Jong Genk remonte le SL16 FC et arrache un point, Noah Ohio passeur et buteur

Malgré un avantage de deux buts obtenu en première période, les jeunes Rouches doivent se contenter d'un point face au Jong Genk (2-2).

Début de quatrième journée de Challenger Pro League ce soir à Sclessin, avec la rencontre opposant le SL16 FC au Jong Genk. Lucas Noubi et Alexandro Calut sont présents au sein du secteur défensif liégeois, tout comme Noah Ohio à la pointe de l'attaque. Pas trop de surprise côté Limbourgeois, où le Jong Genk aligne une équipe similaire à celle des dernières semaines.

La première grosse opportunité de la partie est à mettre à l'actif des Rouches. Ziani et Kuavita combinent joliment dans le rectangle, avant que le ballon ne revienne légèrement chanceusement vers Ohio. La jeune recrue du Standard tente une talonnade, mais son ballon est repoussé en corner. Les jeunes Limbourgeois réagissent cependant très bien. Quelques instants plus tard, Epolo doit intervenir à deux reprises devant Sekou Diawara, après un beau travail préparatoire de Mika Godts.

Peu avant le quart d'heure de jeu, Ziani lance parfaitement Noah Ohio dans la profondeur, sur le côté gauche. L'avant néerlandais, fortement isolé vu le mauvais placement de la défense du Jong Genk, alerte Anisse Brrou sur sa droite. Le milieu offensif ne se fait pas prier, et ouvre son compteur but de la saison après sa passe décisive face au Club NXT lors de la première journée (1-0).

Cinq minutes plus tard, Frédéric Duplus manque totalement son contrôle et lance Mika Godts dans la profondeur. L'international U17 voit son face à face repoussé par Epolo... sur la barre transversale, puis dégagé par la défense locale.

Les vainqueurs du championnat U21 de la saison dernière prennent ensuite la maitrise du jeu. Le danger se rapproche de la cage d'Epolo, à l'image de cette frappe de loin d'Al Mazyani (24e), et de cette reprise de la tête de Kelvin John (35e).

Dans cette première période où les Rouches ont plutôt précédé par reconversion rapide, alors que le Jong Genk a énormément utilisé les centres en direction de Sekou Diawara, ce sont bien les locaux qui doublent la mise. Après une récupération aux 30 mètres et un beau travail de préparation, Alexandro Calut alerte Noah Ohio, qui ne manque pas son face à face avec Leysen (2-0, 44e).

Le Jong Genk réagit, puis rétablit l'égalité

Toujours via des reconversions rapides, le SL16 FC se montre dangereux dès le début de la seconde période. Ziani récupère le ballon et se rue dans l'espace. Il voit Berberi dédoubler sur sa gauche et lui donne le ballon, mais ce dernier a préféré tenter sa chance plutôt que de revenir sur son coéquipier. Son envoi, trop tendre, est facilement capté par Leysen (49e).

La seconde période est plus calme que la première. Le Jong Genk prend toujours le contrôle du ballon, mais ne parvient que très peu à alerter Epolo et à mettre en danger une défense liégeoise sûre d'elle, et efficace lors de la relance pour amorcer une reconversion offensive. Jusque-là, le dernier homme de cette équipe espoirs du Standard de Liège est impérial sur chaque action. Les Limbourgeois vont cependant trouver le coche à vingt minutes du terme. Kelvin John est à la réception d'un ballon de Mika Godts dans le rectangle du SL16 FC et permet aux Limbourgeois de revenir à une longueur (2-1, 71e).

Cela chauffe de plus en plus devant la cage du portier du Standard. Au terme d'une énième action menée par Mika Godts, Kelvin John reprend au second poteau et place le cuir hors de portée d'Epolo, mais Mawete repousse le ballon à même la ligne. À dix minutes du terme, soit quelques instants plus tard, Sekou Diawara est à la reprise d'une intervention de Noubi devant Van De Perre à l'entrée de la surface et fusille littéralement le portier liégeois (2-2, 81e). Moins de deux minutes plus tard, Matthieu Epolo doit de nouveau être à la bonne place sur un essai limbourgeois.

Le score n'évoluera plus et les deux équipes se quittent dos à dos sur la pelouse de Sclessin, 2-2. Les jeunes Rouches sont quatrièmes et comptabilisent 6 points sur 12, soit deux unités de plus que le Jong Genk, huitième.

Technique de la rencontre

Les buts : Brrou (1-0, 13e), Ohio (2-0, 44e), John (2-1, 71e), Diawara (2-2, 81e)

SL16 FC : Epolo, Duplus, Noubi, Rizzo, Calut, Bansé, Berberi (55e Mawete), Ziani (78e Paulo Da Silva), Kuavita (68e El Fanis), Brrou (68e Gülük), Ohio (55e Diallo).