José Jeunechamps : "Le mercato n'est pas encore fini, nous sommes encore sur quelques dossiers"

Ce samedi (18h15), le RFC Seraing se déplacera Derrière les casernes pour y affronter le KV Malines lors de la septième journée de Jupiler Pro League.

José Jeunechamps devra se passer des services de trois joueurs, mais pourra compter sur deux nouvelles recrues. "Sami Lahssaini, Gérald Kilota et Francesco D'Onofrio sont blessés. Néanmoins, Mathieu Cachbach et Abou Ba sont sélectionnables pour le match de ce week-end. Ce n'est pas encore le cas de Moustapha Mbow", a confié le coach du RFC Seraing en conférence de presse avant d'évoquer ses trois nouvelles recrues. "Ils amènent de la concurrence. Nous suivions Mbow depuis un certain temps et je n'ai eu que de bons échos à propos de ce joueur que Reims a prolongé jusqu'en 2025 avant de nous le prêter. Ce défenseur, qui peut aussi bien jouer à droite qu'à gauche, apporte de la taille. Ba compte pas mal de rencontres en Ligue 2 et Serie B. Mes premières impressions sont bonnes", a souligné le T1 des Métallos qui a également abordé le retour de Cachbach.

"Un profil que j'aime. C'est un garçon qui ne lâche rien et qui possède beaucoup de volume. Il nous reste à trouver un certain équilibre et la meilleure formule. Je dois encore apprendre à connaître les nouvelles recrues et savoir quel est le dispositif dans lequel ils sont le plus performants afin de trouver ensuite les meilleures associations sur le terrain. Cela prend du temps. J'ai un dispositif précis dans un coin de ma tête depuis longtemps. Je sais comment je veux jouer, on verra si c'est possible. Le mercato n'est pas encore fini, et nous sommes encore sur quelques dossiers", a prévenu l'ancien coach de Mouscron.

Place au KV Malines ce samedi. "Un déplacement toujours compliqué, mais le KaVé donne l'impression de chercher encore son identité de jeu depuis le départ de Vrancken qui avait apposé sa griffe. Nous savons que leur public peut jouer un rôle très important, mais cela ne doit pas nous figer. Nous sommes conscients que nous pouvons aller faire un résultat là-bas. Il faudra ne plus répéter les erreurs commises contre Genk et ne pas jouer bas. Je crois en mes joueurs et j'espère qu'ils ont compris le message", a conclu Jeunechamps.