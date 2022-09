Teddy Alloh et Djeidi Gassama en passe de rejoindre Eupen

Prêté par le PSG la saison dernière, le latéral gauche va s'engager définitivement avec les Pandas.

Présent à Eupen ce samedi soir lors de la rencontre face à Courtrai, Teddy Alloh, qui a résilié son contrat avec le PSG, va parapher un contrat de trois saisons (plus une en option) avec les Pandas. La saison dernière, il avait disputé 14 matchs au sein de la formation germanophone.

Après le défenseur Nathan Bitumazala et le gardien Garissone Innocent, Alloh ne devrait pas être le dernier Parisien à rejoindre Eupen. En effet, Djeidi Gassama (18 ans) doit prolonger à Paris avant d'être prêté à Eupen, selon L'Equipe. Fer de lance du PSG en Youth League la saison passée avec 5 buts et 2 passes décisives en 8 matchs, l'attaquant de 18 ans était dans le viseur d'Almeria et de Schalke 04.