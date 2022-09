Yves Vanderhaeghe soupire après Standard-Ostende : "Nous avons eu assez d'occasions pour gagner"

Malgré un 0 à 12 et une défaite contre le Standard, Yves Vanderhaeghe est satisfait de la performance de ses joueurs. Selon l'entraîneur d'Ostende, son équipe a eu suffisamment d'occasions pour repartir avec les trois points.

Le KVO s'est incliné deux fois de suite à l'extérieur, à OHL et au Standard. Zéro point au final mais qui aurait tout aussi bien pu être six. L'histoire à Sclessin était la même qu'à Den Dreef : bon départ, belles occasions, mais pas assez d'efficacité. Même après l'ouverture du score de Dragus, Atanga avait l'occasion de ramener un point à Ostende. Mais la balle ne voulait pas entrer. "Les mêmes problèmes", a soupiré Yves Vanderhaeghe à l'issue de la rencontre. "Si vous ne pouvez pas marquer de buts, vous ne pouvez pas non plus gagner un match. C'est aussi simple que ça. Nous avons eu assez d'occasions pour gagner. Mais le ballon n'est pas rentré et nous n'avons pas eu de chance. C'est un peu frustrant", a confié le T1 des Côtiers.

Ostende a perdu pour la quatrième fois d'affilée et se trouve tout près de la zone de relégation. "Nous sommes quelque part où nous ne voulons pas être, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas dire que nous nous en sortons mal. Nous jouons simplement de bons matchs comme ce samedi soir. Malgré le fait que la confiance à l'entraînement était un peu moins bonne après quelques défaites, mes garçons ont quand même mis le paquet. Personne ne peut vivre avec ce 0 à 12. Nous méritons simplement plus. De cette façon, la chance penchera en notre faveur à un moment donné", a conclu Yves Vanderhaeghe.