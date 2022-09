L'après-Vrancken est balbutiant à Malines

Equipe sensation capable de titiller les grosses écuries la saison dernière, le KV Malines est encore à la recherche d'un second souffle.

La fin d'une ère

C'est un fait : Malines se porte peu bien en ce début de saison. Bien sûr, le départ de Wouter Vrancken en est pour beaucoup. Après 4 saisons passées à la tête du KaVé, le tacticien a été rapatrié au KRC Genk. Sous son aile, c'est peu de dire que Malines s'est refait une place au soleil. Dès la première saison, Malines retrouve l'élite mais remporte également la Coupe de Belgique en se défaisant de La Gantoise.

Depuis, le club s'est stabilisé en Pro League : 6e en 2019-2020, 8e de la phase classique puis deuxième des play-offs 2, et une 7e place l'année passée. Les attentes Derrière les Casernes sont au niveau de ce qui a été montré ces dernières années : celles d'un club du subtop belge qui regarde vers le haut du classement.

Une transition délicate

Malgré le fait que les Malinois ont faibli en Europe play-offs ensuite, ils n'ont pas impressionné que par leurs résultats. L'identité de jeu propre à Vrancken, que l'on retrouve maintenant à Genk, faisait du KaVé une équipe très agréable à regarder jouer.

Pour remplacer le Limbourgeois, le board malinois est allé chercher Danny Buijs. Le coach néerlandais sortait lui aussi d'un passage long de 4 ans à Groningue. Avec le club fomateur d'Arjen Robben - qu'il a d'ailleurs eu sous ses ordres, Buijs est plusieurs fois allé titiller les places européennes. Un candidat qui semblait à la hauteur de la tâche.

Pourtant, force est de constater que cela ne prend pas pour l'instant. Malines est actuellement 11e du championnat et n'a plus gagné depuis le 21 août et une victoire spectaculaire contre Westerlo (5-4). Ce week-end, Malines a plié face à un Seraing surprenant (2-3) et reste sur deux défaites de suite

Buijs est-il déjà concerné par un départ ?

La situation interne semble se compliquer, et elle est causée par plusieurs facteurs. Outre le bilan sportif qui se complique, Buijs est victime des départs lors de ce mercato. Sans Hugo Cuypers, auteur de 13 buts et 8 assists la saison dernière, l'animation offensive est bien moins...animée. D'ailleurs, Buijs a remis en question la qualité de son remplaçant qui a fait le chemin inverse depuis Gand, Yonas Malede. Son manque de satisfaction envers son noyau actuel, comme rapporté par le Nieuwsblad, n'aurait pas plu du tout à ses dirigeants. S'il n'est pas encore sur un siège éjectable, sa position semble bien moins solide que lors de son arrivée.