Le RSCA et DAMSO s'associent pour exprimer leur amour commun pour les talents bruxellois.

Le Sporting d'Anderlecht et Damso s'associent pour le troisième maillot du club, qui sera porté lors des rencontres européennes. Voici le communiqué du club.

"Le RSC Anderlecht est synonyme de talent. Le club est fier de développer le potentiel de chaque jeune joueur prometteur. Nombre de nos joueurs sont issus des rues de la ville et de ses environs. La capitale et ses rues ont toujours été un terrain fertile pour le talent. Ceci se reflète dans les nombreux jeunes joueurs bruxellois qui composent Neerpede et ceux qui finissent par intégrer notre équipe première. De Marco Kana, Anouar Ait El Hadj, Zeno Debast, Mario Stroeykens, Noah Sadiki et Killian Sardella à Julien Duranville et bien d'autres talents encore à venir.

La collaboration entre le RSC Anderlecht et DAMSO est basée sur notre ambition commune de faire progresser les jeunes talents issus de notre capitale. Elle vise à étendre davantage le monde du RSC Anderlecht au sein et au-delà du football. Cette première collaboration s'exprime dans une collection de football co-conçue par l’artiste et le club bruxellois. Ils explorent ensemble de nouveaux projets, axés sur la jeunesse, à développer conjointement. Un nouveau projet aboutira à un nouveau foyer et point de repère pour le football et d'autres sports de rue dans la ville."