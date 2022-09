Ligue des Champions : Liverpool coule, fin de match de fou pour Witsel et Carrasco, victoires du Bayern et du Barça

Peu de surprises en cette soirée de Ligue des Champions, si ce n'est la lourde défaite de Liverpool face à Naples. L'Atletico s'est imposé dans une fin de match de fou furieux face à Porto.

Napoli - Liverpool

En déplacement ce mercredi soir du côté de Naples, Liverpool a confirmé sa méforme actuelle. Les hommes de Jurgen Klopp ont été dominés et se sont largement inclinés.

Zielinski ouvrait le score dès la 5e minute sur penalty et amorçait le calvaire liverpuldien. Le Napoli bénéficiait d'un second coup de pied de réparation à la 18e mais Alisson arrêtait le tir d'Osimhen. Les hommes de Spalletti enfonçaient le clou à la 31e via Frank Zambo Anguissa. Juste avant la mi-temps, Naples voyait deux de ses nouvelles recrues donner un coup de massue à Liverpool. Kvicha Kvaratskhelia assistait Giovanni Simeone (44e).

En seconde période, Zielinski accueillait les Reds en inscrivant un doublé (47e). Liverpool sauvait l'honneur dans la foulée via Luis Diaz (49e). L'entrée au jeu de Darwin Nunez ne changera rien. Défaite 4-1 pour Liverpool, qui doute en ce début de saison.

Atletico Madrid - FC Porto

Versés dans le groupe de Bruges, l'Atletico et Porto nous ont offert une fin de match inattendue. Avec Witsel et Carrasco titulaires, les Madrilènes ont souffert face aux Portugais. Jan Oblak a dû s'employer à plusieurs reprises. Carrasco a été l'un des Colchoneros les plus dangereux. Koke a bien cru ouvrir le score, mais le VAR a annulé le but (50e). A noter que Taremi a été exclu en fin de match pour une deuxième jaune et une simulation dans le rectangle.

En toute fin de match, Mario Hermoso pensait donner la victoire à l'Atletico sur une frappe contrée (90e +2). Uribe égalisait sur penalty, à la 90e +6. Mais l'Atletico pouvait compter sur un héros inattendu : Antoine Griezmann (90e + 11), qui reprenait un corner dévié par...Axel Witsel.

GRIEZMANN OFFRE LA VICTOIRE À L'ATLETICO DE MADRID À LA 110e MINUTE !!pic.twitter.com/332A52rt84 — Ballon Rond (@ballonrondfc) September 7, 2022

Inter Milan - Bayern de Munich

Sans Romelu Lukaku, blessé, l'Inter s'est incliné face à l'ogre bavarois. Leroy Sané a ouvert le score à la 25e minute, avant de pousser Danilo D'Ambrosio à la faute en seconde période (66e).

FC Barcelone - Viktoria Plzen

Face au petit poucet du groupe C, le Barça s'est fait plaisir. Les Catalans ont pris l'ascendant dès la 13e minute, avec un but du nouveau venu Franck Kessié. Robert Lewandowski marquait son premier but du match à la 34e. Les Tchèques revenaient de manière surprenante dans le match à la 44e, avec un but de Sykora qui trompait Ter Stegen de la tête. Dans la foulée, le Polonais remettait les points sur les i (45e +3). En seconde période, Ferran Torres montait et offrait le triplé à RL9, avant de marquer lui-même le dernier but du match.

A noter que Lawrence Visser a arbitré cette rencontre.

Tottenham Hotspur - Olympique de Marseille

Les Londoniens n'ont pas tremblé face aux hommes d'Igor Tudor (2-0). Le match s'est décidé dans le dernier quart d'heure. Le Brésilien venu d'Everton, Richarlison, a ouvert le score de la tête sur un assist de Perisic (76e), avant de récidiver - et de prendre le meilleur sur Samuel Gigot - 5 minutes plus tard. Dommage pour Marseille, qui était réduit à 10 après l'exclusion de l'ancien Anderlechtois Chancel Mbemba (48e).