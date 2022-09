Yari Verschaeren à fond derrière son ami Remco : "C'est une bête, plus que deux jours à tenir !"

Yari Verschaeren et Remco Evenepoel sont très proches depuis les années du prodige cycliste à Neerpede. Autant dire que le n°10 d'Anderlecht suit de près la Vuelta.

L'entrée au jeu de Yari Verschaeren contre Silkeborg a contribué à une bien meilleure seconde période pour les Mauves. "Non, je ne dirais pas que c'est moi qui ai fait la différence (sourire). Toute l'équipe a mieux joué en seconde période, on savait que c'était insuffisant en première. Non, je n'ai aucun problème à avoir commencé sur le banc", affirme-t-il. "J'ai été malade toute la semaine, je ne me sentais pas à 100% non plus aujourd'hui".

Verschaeren a pourtant trouvé le chemin des filets...mais a été sifflé hors-jeu. Après visionnage des images, il est évident que "The Kid" n'était pas en position illicite. "En effet, je ne pense pas que j'étais hors-jeu", regrette l'Anderlechtois. "Le coach nous avait dit de prendre la profondeur et nous avons tenté de le faire. Julien Duranville ? Oui, quel talent il a ! Et il est très bien dans sa tête également. Il va encore nous amener beaucoup".

Remco Evenepoel ? "Une bête"

Verschaeren a ensuite évoqué un sujet hors-football : le leadership de son ami Remco Evenepoel sur la Vuelta. "C'est une bête ! Je n'ai pas pu suivre toute la course, malheureusement. Je vais le féliciter plus tard. Mais plus que deux jours à tenir ! Ca s'annonce bien", se réjouit Yari, qui a connu Remco lors de ses années à Neerpede et est resté très proche de l'ancien Mauve.