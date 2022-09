José Mourinho patient : "Lors de ces deux derniers matchs, tout a été contre nous"

Calme après la gifle reçue contre l'Udinese (0-4) dimanche en Serie A, l'entraîneur de l'AS Roma n'en voulait pas plus à ses joueurs jeudi après leur défaite lors de la première journée d'Europa League contre Ludogorets (1-2).

José Mourinho fait décidément preuve d’une grande patience ces derniers temps. "J'ai le sentiment que c'est un résultat menteur. Je ne veux pas dire que nous avons joué un match fantastique parce que ce n'est pas vrai, mais nous aurions pu gagner ou au moins ne pas perdre. Avant qu'ils ne marquent, c'est nous qui avons eu les occasions. Après leur but, nous étions en difficulté, mais nous avons eu une excellente réaction. Nous avons eu des occasions d'égaliser, nous avons même réussi à marquer le but du 1-1 et peu après ils ont marqué le second but... Lors de ces deux derniers matchs, tout a été contre nous", a lâché le Special One au micro de Sky Italia.