Senna Miangue pense savoir où se situe le problème du Cercle : "Si une seule vis est desserrée, c'est fini"

Sur le plan personnel, Senna Miangue peut être satisfait aujourd'hui. Après une blessure à la cheville depuis fin juillet, le défenseur a disputé ses premières minutes pour le Cercle de Bruges. Bien que le résultat contre l'Antwerp (0-2) ne soit pas celui qu'il avait espéré.

Après une demi-heure, Senna Miangue a dû entrer en jeu plus tôt que prévu pour remplacer Louis Torres, blessé, au Cercle de Bruges. "Il me manque encore un peu de rythme après sept semaines d'absence, mais je pense avoir bien fait mon travail", a déclaré Miangue à l'issue de la rencontre.

"Au moins autant de chances que l'Antwerp"

Avec 5 points en 8 matchs, le Cercle reste à la toute dernière place. "Contre l'Antwerp, vous savez que ce ne sera pas un match facile. A la fin, nous avons eu au moins autant d'occasions qu'Anvers, mais ils ont plus de tueurs, ils finissent et nous non", a souligné le défenseur.

Miangue n'a que 25 ans, mais était l'un des trois joueurs les plus âgés du Cercle sur le terrain. La jeunesse de l'équipe pose également des problèmes."Les jeunes joueurs ont tendance à baisser la tête après un but. La foi doit rester. Nous montrons de bonnes choses mais les détails ne sont souvent pas là."

L'année dernière, on croyait encore régulièrement au Cercle en raison de son pressing élevé, mais cette année, cela ne semble pas porter ses fruits. "Nous savons assez bien ce que nous devons faire. Si 11 joueurs y croient, ça marche. Mais si une seule vis est desserrée, c'est fini. Nous devons retrouver la confiance car nous pouvons faire mal à n'importe quelle équipe en Belgique si nous le voulons", conclut-il avec combativité.

La confiance doit revenir rapidement au Cercle de Bruges, car la semaine prochaine le club accueille le KV Ostende dans ce qui s'annonce déjà comme un match à six points.