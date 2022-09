Bayern - Barça : comme on se retrouve...

Bavarois et Catalans s'affrontent à nouveau en Ligue des Champions. Une affiche européenne pas comme les autres, au fort goût de revanche...

Le 25 août dernier, les fans de football ont pu assister au tirage des poules de la Ligue des Champions. Au moment de tirer les équipes du chapeau 2, un goût de déjà-vu s'est fait ressentir : le Bayern affrontera, dans le groupe C, le FC Barcelone. Ces dernières années, les deux ogres se sont livré des affrontements épiques, historiques, parfois déséquilibrés ou même humiliants.

Le 8 avril 2009, les deux formations se rencontrent en quart de finale de Ligue des Champions, pour la première fois de ce 21e siècle - il y avait certes eu des affrontements amicaux auparavant. Le Barça de Pep Guardiola est bien trop fort et écrase le Bayern de Jurgen Klinsmann au match aller : 4-0 au Camp Nou devant 97 000 personnes, avec un doublé de Messi, et des buts d'Henry et Eto'o (5-1 score cumulé). Le Barça remportera la compétition cette année-là, en finale face à Manchester United.

4 ans plus tard, les deux formations se retrouvent au stade des demi-finales. Le Bayern rend au Barça la monnaie de sa pièce et l'étrille 4-0 puis 0-3. Un partout, balle au centre.

En 2015, les deux mastodontes se rencontrent au même stade de la compétition. Alors que le match aller est fermé, Lionel Messi décide d'activer la vitesse supérieure et crucifie Neuer d'une frappe imparable au ras du poteau. Quelques minutes plus tard, la Pulga humilie Boateng, alors considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du monde, et lobe Neuer. Neymar parachève le travail en toute fin de match. Le match retour est un affrontement intense, les buts s'enchaînent et les Bavarois donnent des sueurs froides aux Catalans. Malgré une victoire 3-2, le Bayern et Guardiola laissent le Barça s'envoler vers son 5e et dernier titre européen (victoire 1-3 face à la Juventus).

De l'euphorie, de la gloire, le Barça va lourdement chuter en quelques saisons seulement. En pleine reconstruction, les hommes de Quique Setien retrouvent ceux d'Hansi Flick dans un final 8 mémorable. Les temps ont changé, le Bayern est plus fort que jamais et inflige à un FC Barcelone impuissant une correction historique : 2-8. Paroxysme de l'humiliation : le doublé de Philippe Coutinho, prêté à l'époque par les Culés et considéré comme un haut indésirable. Messi baisse la tête, Lewandowski, Muller et consorts jubilent et iront dégoûter le PSG en finale.

La saison dernière, rebelote : le Barça était encore bien trop tendre, le Bayern encore bien trop fort. Un 6-0 cumulé et bien tassé en phases de poules. Pour la première fois depuis la saison 2003-2004, le Barça est reversé en Europa League.

Le Bayern semble donc avoir pris l'ascendant sur son meilleur ennemi et est resté fidèle à sa réputation de rouleau compresseur. Côté Catalan, le club est indéniablement dans une nouvelle ère et veut se rapprocher d'une dimension qu'il a quitté depuis déjà quelques années. Cette rencontre a des fortes allures - symboliques - de véritables retrouvailles, comme si le Barça pouvait chercher en une victoire un signe de sa renaissance. Avec en point d'orgue le retour de Robert Lewandowski à l'Allianz Arena, qui a traumatisé sa nouvelle équipe ces dernières années et qui a voulu ce transfert plus que tout. Rendez-vous ce soir, 21h, pour un affrontement qui n'est jamais, au grand jamais, anodin.